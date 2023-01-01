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Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
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Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023 / США / Франция / Япония
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9.4
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94
голоса
Рейтинг IMDb: 6.2
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