Награды и номинации фильма Все, что дышит 2022

Оскар 2023 Оскар 2023
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
 Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 2022 Каннский кинофестиваль 2022
Золотой глаз
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучший документальный фильм
Номинант
Сандэнс 2022 Сандэнс 2022
Мировое кино - документальный фильм
Победитель
