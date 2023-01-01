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Антигона
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Die Antigone des Sophokles nach der Hölderlinschen Übertragung für die Bühne bearbeitet von Brecht 1948
Антигона
1992 / Германия / Франция
6.5
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голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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