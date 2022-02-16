До пятницы, Робинзон, 2022

В ролях
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Митрэ Фарахани
Сценарист
Митрэ Фарахани, Хамидреза Педжман
Детали фильма
Страна
Франция / Иран / Ливан / Швейцария
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
16 февраля 2022
Дата выхода
|10 ноября 2022
|Литва
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|N13
|14 сентября 2022
|Франция
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Производство
Ecran Noir productions, Casa Azul Films, Hamidreza Pejman
Другие названия
À vendredi, Robinson, See You Friday, Robinson, Bis Freitag, Robinson, Do piątku, Robinsonie, Ssi yu peulaidei, Lobinseun, 高達與高列斯坦的29封信