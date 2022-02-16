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Постер фильма До пятницы, Робинзон
6.9
Киноафиша Фильмы До пятницы, Робинзон
6.9

До пятницы, Робинзон

, 2022
À vendredi, Robinson
Франция, Иран, Ливан, Швейцария / документальный / 18+
Постер фильма До пятницы, Робинзон
6.9

В ролях

Аши Есфандиари
Жан-Люк Годар
Жан-Люк Годар
Self
Ebrahim Golestan
Self
Режиссер Митрэ Фарахани
Сценарист Митрэ Фарахани, Хамидреза Педжман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Иран / Ливан / Швейцария
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 16 февраля 2022
Дата выхода
10 ноября 2022 Литва N13
14 сентября 2022 Франция
Производство Ecran Noir productions, Casa Azul Films, Hamidreza Pejman
Другие названия
À vendredi, Robinson, See You Friday, Robinson, Bis Freitag, Robinson, Do piątku, Robinsonie, Ssi yu peulaidei, Lobinseun, 高達與高列斯坦的29封信

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 14 ноября 2022

Отзывы о фильме

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