До пятницы, Робинзон, 2022

Страна Франция / Иран / Ливан / Швейцария

Продолжительность 1 час 36 минут

Год выпуска 2022

Премьера в мире 16 февраля 2022

Дата выхода 10 ноября 2022 Литва N13 14 сентября 2022 Франция

Производство Ecran Noir productions, Casa Azul Films, Hamidreza Pejman