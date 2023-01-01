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Станиславский. Жажда жизни
Станиславский. Жажда жизни, 2020: актеры и роли
Stanislavsky. Lust for life
Станиславский. Жажда жизни
2020 / Россия
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Станиславский. Жажда жизни, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Юлия Бобкова
Yulia Bobkova
В ролях
Марина Брусникина
Marina Brusnikina
Юрий Бутусов
Вениамин Филштинский
Veniamin Filshtinskiy
Оскарас Корсуновас
Oskaras Korsunovas
Лев Леверморе
Lev Levermore
Рената Литвинова
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Константин Станиславский
Konstantin Stanislavski
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