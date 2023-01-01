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Станиславский. Жажда жизни
Киноафиша Фильмы Станиславский. Жажда жизни Станиславский. Жажда жизни, 2020: актеры и роли
Stanislavsky. Lust for life Станиславский. Жажда жизни 2020 / Россия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Станиславский. Жажда жизни, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Юлия Бобкова Yulia Bobkova
В ролях
Марина Брусникина Марина Брусникина Marina Brusnikina Юрий Бутусов Вениамин Филштинский Veniamin Filshtinskiy Оскарас Корсуновас Oskaras Korsunovas Лев Леверморе Lev Levermore Рената Литвинова Рената Литвинова Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Константин Станиславский Konstantin Stanislavski Лев Додин Lev Dodin Деклан Доннеллэн
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