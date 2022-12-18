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Новая игрушка
Отзывы о фильме «Новая игрушка»
Le nouveau jouet
Новая игрушка
2022 / Франция
Трейлер
5.8
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Босова Маргарита
18 декабря 2022, 21:50
Уверена, что фильм будет просто замечательный и поучительный
18 декабря 2022, 21:50
0
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Галина Напрасная
25 декабря 2022, 11:25
Очень смешной фильм и поучительный
25 декабря 2022, 11:25
0
0
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User
17 января 2023, 15:44
Оценка
Крутой фильм
17 января 2023, 15:44
0
0
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