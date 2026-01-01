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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Эммануэль Марре
Emmanuel Marre
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Персоны
Эммануэль Марре
Эммануэль Марре
Emmanuel Marre
Дата рождения
21 июня 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Кормей-ан-Паризи, Франция
Популярные фильмы
6.9
Те, кто работают
(2018)
6.4
Под облаками
(2021)
6.0
Человек своего времени
(2026)
Фильмография Эммануэль Марре
6
Человек своего времени
Notre salut
драма, военный
2026, Бельгия / Франция
6.4
Под облаками
Rien à foutre
комедия, драма
2021, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
6.9
Те, кто работают
Ceux qui travaillent
драма
2018, Швейцария / Бельгия
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