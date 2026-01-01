Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эммануэль Марре
Эммануэль Марре Emmanuel Marre
Киноафиша Персоны Эммануэль Марре

Эммануэль Марре

Emmanuel Marre

Дата рождения
21 июня 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Кормей-ан-Паризи, Франция

Популярные фильмы

Те, кто работают 6.9
Те, кто работают (2018)
Под облаками 6.4
Под облаками (2021)
Человек своего времени 6.0
Человек своего времени (2026)

Фильмография Эммануэль Марре

Человек своего времени 6
Человек своего времени Notre salut
драма, военный 2026, Бельгия / Франция
Под облаками 6.4
Под облаками Rien à foutre
комедия, драма 2021, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
Те, кто работают 6.9
Те, кто работают Ceux qui travaillent
драма 2018, Швейцария / Бельгия
Показать еще
До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
Пара капель на рулон туалетной бумаги – и в санузле пахнет как в дорогом отеле: экономлю на освежителях
Считался утерянным 17 лет: только один фильм Алексея Учителя получил 8+, и «Прогулка» со скандальной «Матильдой» рядом не стояли
«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»
Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей
Август прощается громко: 10 российских сериалов, которые вышли в последние дни лета — затягивают не по-детски
СССР добрался до Арракиса: 3 «русские» детали «Дюны», которые можно легко пропустить
«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная
Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»
Кто здесь жил — Шурик, Новосельцев или кто похуже? Угадайте советский фильм по интерьеру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше