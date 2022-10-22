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Иван Семёнов: Школьный переполох
Отзывы о фильме «Иван Семёнов: Школьный переполох»
Иван Семёнов: Школьный переполох
2022 / Россия
Трейлер
7.8
Оцените
31
голос
Рейтинг IMDb: 5.6
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avramenkoandrey208
22 октября 2022, 12:16
Оценка
Фильм мягко говоря не очень. Сюжета так того-то нет. Полная бессмыслица
22 октября 2022, 12:16
0
1
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ybotohas
22 октября 2022, 12:57
Оценка
очень интересный кино, советую)
22 октября 2022, 12:57
2
0
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Артём Новик
29 октября 2022, 13:50
Оценка
я смотрел сегодня, мне понравилось
29 октября 2022, 13:50
1
0
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Владленка Паткина
4 ноября 2022, 06:33
Оценка
фильм просто вау!
4 ноября 2022, 06:33
1
0
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Лев Доронин
4 ноября 2022, 12:21
Оценка
очень интересный фильм
4 ноября 2022, 12:21
0
0
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Елена Медведева
6 ноября 2022, 21:34
Оценка
Смотрели фильм с детьми.
Мне и детям понравилось.
6 ноября 2022, 21:34
0
0
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mgurtovoj5
11 ноября 2022, 04:02
Оценка
Тоооп
11 ноября 2022, 04:02
0
0
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khisamutdinova0
22 ноября 2022, 15:57
Оценка
фильм смешной, клёвый
22 ноября 2022, 15:57
0
0
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