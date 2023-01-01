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Иван Семёнов: Школьный переполох
Иван Семёнов: Школьный переполох, 2022: актеры и роли
Иван Семёнов: Школьный переполох
2022 / Россия
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6.8
Оцените
31
голос
Рейтинг IMDb: 5.7
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Иван Семёнов: Школьный переполох, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Антон Богданов
Anton Bogdanov
В ролях
Роман Погорелов
Александр Лойе
Aleksandr Loye
Валерия Дергилева
Valeria Dergileva
Мария Шукшина
Mariya Shukshina
Надежда Лумпова
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