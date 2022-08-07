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За стеной
Shab, Dakheli, Divar.
За стеной, 2022
2022 / Иран
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Жанр:
драма
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о выходе в прокат
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Продолжительность
2 часа 6 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
7 августа 2022
Режиссер
Вахид Джалильванд
В ролях
Навид Мохаммадзаде
Дайана Хабиби
Амир Агаи
Саид Дакх
Даниял Хейриха
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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