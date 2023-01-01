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За стеной
Киноафиша Фильмы За стеной За стеной, 2022: актеры и роли
Shab, Dakheli, Divar. За стеной 2022 / Иран
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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За стеной, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вахид Джалильванд Vahid Jalilvand
В ролях
Навид Мохаммадзаде Навид Мохаммадзаде Navid Mohammadzadeh Дайана Хабиби Dayana Habibi Амир Агаи Amir Aghaee Саид Дакх Saeed Dakh Даниял Хейриха Danial Kheirikhah
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