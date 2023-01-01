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Спасти зеленую планету!
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Jigureul jikyeora!
Спасти зеленую планету!
2003 / Южная Корея
7.2
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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