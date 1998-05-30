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Шепот стен
Yeogo goedam / High School Girl's Ghost Story / Whispering Corridors
Шепот стен, 1998
1998 / Корея
6.0
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Жанр:
ужасы
драма
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6.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
1998
Премьера в мире
30 мая 1998
Режиссер
Парк Ки-Хьон
В ролях
Чой Кан-Хи
Ким Гю-Ри
Ким Минь-Чжун
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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