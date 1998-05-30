Шепот стен, 1998

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о выходе в прокат 6.0 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 6 Продолжительность 1 час 45 минут Год выпуска 1998 Премьера в мире 30 мая 1998 Режиссер Парк Ки-Хьон В ролях Чой Кан-Хи Ким Гю-Ри Ким Минь-Чжун Все актеры и съемочная группа 2 постера

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