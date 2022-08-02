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Арена ди Верона 2019: Трубадур Арена ди Верона 2019: Трубадур
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Арена ди Верона 2019: Трубадур, 2019

2019 / Италия
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О фильме

Анна Нетребко дебютирует на Арене ди Верона; вместе с Юсифом Эйвазовым она выступает в «Трубадуре» в постановке Франко Дзеффирелли. Потрясающе красивая постановка Франко Дзеффирелли в огромном амфитеатре Арены ди Верона демонстрирует, что такое действительно традиционный оперный спектакль.Потрясающе красивая постановка Франко Дзеффирелли в огромном амфитеатре Арены ди Верона демонстрирует, что такое действительно традиционный оперный спектакль. Зритель, желающий временно отдохнуть от постмодернистских режиссёрских интерпретаций и просто насладиться музыкой Верди на фоне роскошных костюмов и декораций, увидит здесь именно то, что нужно: доспехи, парчу и бархат, живых лошадей, эффектные поединки на мечах, вздымающиеся ввысь средневековые башни, огромный хор и масштабные массовые сцены. Прекрасный состав певцов достойно справляется с непростой партитурой «Трубадура», но звезда этого спектакля – безусловно, Анна Нетребко в партии Леоноры, демонстрирующая великолепный зрелый вокал как в лирических, так и в драматических пассажах. Знаменитый шедевр Верди в сочетании с визуальным гением Франко Дзеффирелли оставит незабываемое впечатление.

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Продолжительность 2 часа 57 минут
Год выпуска 2019
Возраст 12+
Режиссер
Франко Дзеффирелли
Франко Дзеффирелли
В ролях
Анна Нетребко
Юсиф Эйвазов
Лука Сальси
Долора Заджик
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Арена ди Верона 2019: Трубадур 1 постер
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