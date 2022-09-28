Арена ди Верона 2019: Трубадур, 2019

Анна Нетребко дебютирует на Арене ди Верона; вместе с Юсифом Эйвазовым она выступает в «Трубадуре» в постановке Франко Дзеффирелли. Потрясающе красивая постановка Франко Дзеффирелли в огромном амфитеатре Арены ди Верона демонстрирует, что такое действительно традиционный оперный спектакль.Потрясающе красивая постановка Франко Дзеффирелли в огромном амфитеатре Арены ди Верона демонстрирует, что такое действительно традиционный оперный спектакль. Зритель, желающий временно отдохнуть от постмодернистских режиссёрских интерпретаций и просто насладиться музыкой Верди на фоне роскошных костюмов и декораций, увидит здесь именно то, что нужно: доспехи, парчу и бархат, живых лошадей, эффектные поединки на мечах, вздымающиеся ввысь средневековые башни, огромный хор и масштабные массовые сцены. Прекрасный состав певцов достойно справляется с непростой партитурой «Трубадура», но звезда этого спектакля – безусловно, Анна Нетребко в партии Леоноры, демонстрирующая великолепный зрелый вокал как в лирических, так и в драматических пассажах. Знаменитый шедевр Верди в сочетании с визуальным гением Франко Дзеффирелли оставит незабываемое впечатление.