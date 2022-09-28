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Постер фильма Арена ди Верона 2019: Трубадур
Арена ди Верона 2019: Трубадур - Трейлер
Киноафиша Фильмы Арена ди Верона 2019: Трубадур

Арена ди Верона 2019: Трубадур

, 2019
Il Trovatore
Италия / спектакль / 18+
Трейлеры
Постер фильма Арена ди Верона 2019: Трубадур
Арена ди Верона 2019: Трубадур - Трейлер
Арена ди Верона 2019: Трубадур  Трейлер

О фильме

Анна Нетребко дебютирует на Арене ди Верона; вместе с Юсифом Эйвазовым она выступает в «Трубадуре» в постановке Франко Дзеффирелли. Потрясающе красивая постановка Франко Дзеффирелли в огромном амфитеатре Арены ди Верона демонстрирует, что такое действительно традиционный оперный спектакль.Потрясающе красивая постановка Франко Дзеффирелли в огромном амфитеатре Арены ди Верона демонстрирует, что такое действительно традиционный оперный спектакль. Зритель, желающий временно отдохнуть от постмодернистских режиссёрских интерпретаций и просто насладиться музыкой Верди на фоне роскошных костюмов и декораций, увидит здесь именно то, что нужно: доспехи, парчу и бархат, живых лошадей, эффектные поединки на мечах, вздымающиеся ввысь средневековые башни, огромный хор и масштабные массовые сцены. Прекрасный состав певцов достойно справляется с непростой партитурой «Трубадура», но звезда этого спектакля – безусловно, Анна Нетребко в партии Леоноры, демонстрирующая великолепный зрелый вокал как в лирических, так и в драматических пассажах. Знаменитый шедевр Верди в сочетании с визуальным гением Франко Дзеффирелли оставит незабываемое впечатление.

В ролях

Анна Нетребко
Анна Нетребко
Leonora
Юсиф Эйвазов
Manrico
Лука Сальси
Count di Luna
Долора Заджик
Azucena
Карло Бози
Ruiz
Антонелло Черон
A Messenger
Riccardo Fassi
Ferrando
Dario Giorgelè
An Old Gypsy
Elisabetta Zizzo
Ines
Режиссер Франко Дзеффирелли, Тициано Манчини
Сценарист Leone Emanuele Bardare, Сальваторе Каммарано, Antonio García Gutiérrez
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 2 часа 57 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 28 сентября 2022
Дата выхода
28 сентября 2022 Казахстан 12+
Производство Fondazione Arena di Verona
Другие названия
Verdi: Il Trovatore

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Обновлено 12 июля 2024

Трейлеры фильма

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Арена ди Верона 2019: Трубадур - Трейлер
Арена ди Верона 2019: Трубадур Трейлер
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