В культовом аниме «Ходячий замок» должна быть совсем другая злодейка: вот кого Миядзаки выкинул из британской сказки

Вечной Зимы можно было бы избежать: зачем Дети Леса создали Короля Ночи

93% «свежести» на RT и культовый статус: «Вождь войны» уже называют лучшим шоу Apple TV+, но когда финал? Полное расписание тут

Этот тест пройдут только фанаты «Москва слезам не верит»: покажет, знаете ли вы 5 фактов о фильме

Четверть миллиарда зрителей: «Красное уведомление» 4 года держал невероятный рекорд Netflix — аниме-выскочка побил его за пару месяцев

Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад

«Разбили мне сердце»: Netflix выпустил дораму, которая заставит плакать даже тех, кто клялся быть камнем — особенно подростков 90-х

Боитесь возраста? А зря — Раневской хватило 4-х слов, чтобы объяснить, в чем главное богатство старости

Скоро в школу: настроиться на учебный год поможет тест — угадайте фильм СССР по кадру с занятий

Это шоу по Стивену Кингу фанаты считают идеальным от начала и до конца — правда, его несправедливо закрыли сразу после первого сезона