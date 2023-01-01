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Арена ди Верона 2019: Трубадур Арена ди Верона 2019: Трубадур
Киноафиша Фильмы Арена ди Верона 2019: Трубадур Арена ди Верона 2019: Трубадур, 2019: актеры и роли
Il Trovatore Арена ди Верона 2019: Трубадур 2019 / Италия
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Арена ди Верона 2019: Трубадур, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франко Дзеффирелли Франко Дзеффирелли Franco Zeffirelli
В ролях
Анна Нетребко Анна Нетребко Anna Netrebko Юсиф Эйвазов Yusif Eyvazov Лука Сальси Luca Salsi Долора Заджик Dolora Zajick
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