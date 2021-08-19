Menu
Poster of Ternet Ninja 2
1 poster
Kinoafisha Films Ternet Ninja 2

Ternet Ninja 2

Ternet Ninja 2 18+
Country Denmark
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2021
Online premiere 18 March 2022
World premiere 19 August 2021
Release date
19 August 2021 Denmark 11
27 October 2022 Greece K
26 August 2022 Lithuania
19 August 2021 Norway 12
17 September 2021 Spain
Worldwide Gross $1,383,901
Production A. Film, Det Danske Filminstitut, Level K Film Sales
Also known as
Ternet Ninja 2, Checkered Ninja 2, El pequeño ninja, Damalı Ninja 2, De Wraak van de Ninja 2, Der karierte Ninja 2, Meu Amigo Ninja 2, Mon Ninja et moi 2, Ninja a Cuadros 2 - Misión Tailandia, Ninja a cuadros 2: Misión Tailandia, O Meu Amigo é Ninja 2, Rutete Ninja 2, Rutig ninja 2, Ruuduline ninja 2, Καρό Νίντζα: Επικίνδυνη αποστολή, Ниндзя в клеточку 2, 進擊小忍者2
Director
Thorbjørn Christoffersen
Cast and Crew
Similar films for Ternet Ninja 2
Ternet ninja 7.1
Ternet ninja (2019)
Ronal the Barbarian 7.2
Ronal the Barbarian (2011)
Kaptein Sabeltann og den magiske diamant 5.3
Kaptein Sabeltann og den magiske diamant (2019)
Min søsters børn i Afrika 5.4
Min søsters børn i Afrika (2013)
Min søsters børn i Ægypten 4.7
Min søsters børn i Ægypten (2004)

Cartoon rating

6.9
Rate 10 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Stills
