Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Человек ниоткуда"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Икар
Икар, 2022: актеры и роли
Icare
Икар
2022 / Люксембург / Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
7.1
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Икар, 2022: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Карло Вогеле
Carlo Vogele
В ролях
Камилль Коттен
Camille Cottin
Нильс Шнайдер
Niels Schneider
Федор Аткин
Féodor Atkine
Вульф Ван Каппеллен
Wolf Van Cappellen
Игорь ван Дессель
Igor van Dessel
В прокате
Премьеры
Онлайн
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Лукавый
Отзывы
2023, США, ужасы
Телохранитель на фрилансе
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, комедия
Смешарики снимают кино
Отзывы
2023, Россия, анимация
Страсти по Матвею
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кошки-мышки
Отзывы
2023, Франция / США, драма, триллер
SuperКопы: Миссия «Бабушка»
Отзывы
2023, Франция, комедия
Related video
Малышам этот советский мультфильм лучше не показывать: детский плач услышат все соседи
Ролан Быков в последний момент потерял роль в этом фильме: режиссер был на седьмом небе от счастья
Лазарев показал любимую женщину: его дети от сурмамы от нее без ума
Главного «урода» СССР должен был играть сердцеед: не поверите, о ком речь
Вот для какого знака Зодиака ноябрь 2023 станет лучшим месяцем в году: счастливчики
Пугачева впервые за долгое время вышла на связь: вот что она сказала народу
Ради этих сцен в фильме «Тайна черных дроздов» пришлось нарушить закон: будете удивлены
Тест: кто вы из «Красавицы и Чудовища»?
«Ну и мура»: что Алентова говорила Меньшову о его лучшем фильме
Раневская обомлела, когда увидела эту актрису: считала лучшей из лучших
«Собачье сердце» взбудоражило иностранцев: почему в СССР фильм чуть не запретили
Причина кажется шуткой: за что в СССР запрещали безобидный фильм «Сердца четырех»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить