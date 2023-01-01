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Киноафиша Фильмы Икар Икар, 2022: актеры и роли
Icare Икар 2022 / Люксембург / Франция / Бельгия
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19 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Икар, 2022: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Карло Вогеле Карло Вогеле Carlo Vogele
В ролях
Камилль Коттен Камилль Коттен Camille Cottin Нильс Шнайдер Нильс Шнайдер Niels Schneider Федор Аткин Федор Аткин Féodor Atkine Вульф Ван Каппеллен Wolf Van Cappellen Игорь ван Дессель Игорь ван Дессель Igor van Dessel
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