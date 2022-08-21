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Икар Икар
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Icare Икар 2022 / Люксембург / Франция / Бельгия
7.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о мультфильме «Икар»

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Молодой мальчик Икар помогает своему отцу Дедалу и оказывается во дворце царя Миноса. Здесь ему суждено встретить странное существо – полубыка-получеловека, которого зовут Астерий. В будущем этому существу предстоит стать страшным Минотавром и наводить ужас, находясь в заточении запутанного лабиринта. Сейчас же Икар и Астерий становятся лучшими друзьями. Кажется, эта встреча – подарок самих богов Олимпа, но жестокий Минос не готов мириться с существованием подобной твари и заключает…

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Надежда Пищальникова 21 августа 2022, 15:29
Мультфильм не понравился.Чувствуется не наш менталитет.Исказили миф, Минотавр-это мифический получеловек-полубык был по всем книгам ужасающим, который съедал в лабиринте своих жертв, а здесь он хороший и перед тем как его Тиссей убил он пощадил его и не стал убивать, а Тиссей убил его в спину, ни как герой, а как предатель.Показывают как царица изменила царю с быком(но этот сюжет дети не поняли,конечно).Есть ещё пару сюжетов эротических, в нашей стране такие сцены детям не показывают.Мы водили 4-х своих внуков и у внучки даже голова заболела и поднялась температура.Мое мнение и мужа сложилось одинаковое, фильм нельзя у нас показывать детям
21 августа 2022, 15:29 Ответить
Илья 21 августа 2022, 18:54
в ответ на сообщение Надежда Пищальникова от 21 августа 2022, 15:29
Оценка
Полностью не согласен с этим мнением. На счёт "искажения" - в титрах указано, что это вольное изложение, причем очень хорошая интерпретация. И не счёт достоверности мифоф - очень смешно, они в принципе не могут быть достоверны, на то и мифы.
Эротических сцен нет, на них есть
намеки.

Мультфильм понравился всем детям в зале, даже слышались аплодисменты. Голова не болела, ребенку фильм очень понравился.

Надеюсь российский кинематограф придет к этому, а не к очередной части "Трёх богатырей".
21 августа 2022, 18:54 Ответить
Илья 21 августа 2022, 18:57
Оценка
Прекрасный мультфильм, шикарное музыкальное сопровождение, которое сейчас ищу в интернете.

ОЧЕНЬ красивая рисовка, "Дюна" из мира мультфильмов!

Сюжет на 8.5/10, поскольку миф известный, но воплощение интересное. Очень советую сходить!
21 августа 2022, 18:57 Ответить
emercom87 27 августа 2022, 14:29
Оценка
Скучно, хотели уйти, но решили до конца досмотреть, зря не ушли...
27 августа 2022, 14:29 Ответить
esto-esti 27 августа 2022, 16:19
Сегодня были на сеансе, очень много маленьких детей, они ничего не поняли, им было скучно, несколько человек ушли. Рекомендую только по-настоящему увлеченным греческими мифами детям и взрослым, мы ходили с сыном 12 лет, он как раз очень хорошо разбирается в этой теме, увлекается, говорит, что переложение мифа получилось очень вольным, кроме того, соединили 2 мифа в один, ввели героев, которых не было..Мультик очень специфичный, много симфонический музыки, причем, такой, с надрывом, опять же, мы привыкли к такой музыке, мы ее знаем и любим, но для простого зрителя может показаться тяжело. Есть не просто любовные, а эротические сюжеты, обнаженные девушки и юноши, намеки всякие, неловко немного было, хотя, это же греческие мифы, куда тут без этого. В целом, мне понравилось, прорисовка, музыка бесподобная, но все-таки для мультфильма очень перегружено все получилось, как-то тягостно так. Не считаю этот мультфильм детским. Не каждый ребенок его поймет.
27 августа 2022, 16:19 Ответить
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