Молодой мальчик Икар помогает своему отцу Дедалу и оказывается во дворце царя Миноса. Здесь ему суждено встретить странное существо – полубыка-получеловека, которого зовут Астерий. В будущем этому существу предстоит стать страшным Минотавром и наводить ужас, находясь в заточении запутанного лабиринта. Сейчас же Икар и Астерий становятся лучшими друзьями. Кажется, эта встреча – подарок самих богов Олимпа, но жестокий Минос не готов мириться с существованием подобной твари и заключает…
Эротических сцен нет, на них есть
намеки.
Мультфильм понравился всем детям в зале, даже слышались аплодисменты. Голова не болела, ребенку фильм очень понравился.
Надеюсь российский кинематограф придет к этому, а не к очередной части "Трёх богатырей".
ОЧЕНЬ красивая рисовка, "Дюна" из мира мультфильмов!
Сюжет на 8.5/10, поскольку миф известный, но воплощение интересное. Очень советую сходить!
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