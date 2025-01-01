Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Гостья из космоса
Гостья из космоса, 2022: актеры и роли
Гостья из космоса, 2022: актеры и роли
Онлайн
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Амалия Несбю Фик
Amalie Næsby Fick
В ролях
Еспер Кристенсен
Jesper Christensen
Андерс В. Бертельсен
Anders W. Berthelsen
Николай Коперникус
Nicolaj Kopernikus
Софи Торп
Sofie Torp
Бодиль Ёргенсон
Bodil Jørgensen
В прокате
Премьеры
Онлайн
Фантастическая четверка: Первые шаги
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Рыжая Соня
Отзывы
2025, США, фэнтези, боевик
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Снигирь и Матвеев окажутся в Петербурге: 5 фактов о втором сезоне «Секса. До и после», которые вас удивят
У «Невского» появился серьезный конкурент с ружьем и псом: сериал «Леший» для НТВ уже вовсю снимают в лесу (тут свежие кадры с площадки)
Сколько лет Наде из «Девчат»? Она не просто так хотела побыстрее выйти замуж — «часики тикали»
Как «Повелитель тайн», но не ломают мозг: 3 похожих аниме с атмосферной эстетикой — про вампиров, мафию и… книги
Он был «Игрой престолов» до «Игры престолов»: «Спартак» возвращается 12 лет спустя — с женщинами-гладиаторами и воскресшим злодеем
Леди Баг существовала на самом деле? У Маринетт был реальный прототип — автор даже прическу оставил
«Точно так же, как “Темный рыцарь” Нолана»: Дауни-младший останется в MCU даже после новых "Мстителей" — объясняем, почему это даже к лучшему
Бекмамбетов был близок, но увы: в России пока нет «своего» Кристофера Нолана — и появиться такой режиссер-гений может лишь при одном условии
Геймеры знают: как сценаристы убили драму во 2 сезоне «Одни из нас» — хотя было, откуда списывать
2 сезон «Туалетного мальчика Ханако» стоит смотреть даже тем, кто плевался от первого — тайтл стал лучше почти по всем фронтам
Логику запечатали сильнее, чем Годжо Сатору во 2 сезоне: эти 5 сюжетных дыр создатель «Магической битвы» наотрез отказался исправлять
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667