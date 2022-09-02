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Гостья из космоса Гостья из космоса
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Lille Allan - den menneskelige antenne Гостья из космоса 2022 / Дания
8.0 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о мультфильме «Гостья из космоса»

Вся информация о мультфильме
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Малышу Аллану — 11, и для него началась самая счастливая пора — летние каникулы. Кажется, что ничто не может омрачить это идиллическое время. Однако посреди ночи мальчик просыпается из-за криков родителей и тихонько спускается по ступенькам прямо к эпицентру ссоры. Прячась за дверью, Аллан слышит, как его равнодушная мама жалуется, что у нее нет сил на воспитание ребенка. Родители разводятся, и мальчику грозит переезд с нечутким отцом, который предпочитает все время проводить на…

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Леонид Хануканин 2 сентября 2022, 09:14
Ребёнку девочке 6 лет, мультик не понравися вообще, даже не досмотрела до конца и ушла(((
2 сентября 2022, 09:14 Ответить
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