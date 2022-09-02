Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Гостья из космоса - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Гостья из космоса. Дублированный трейлер

Гостья из космоса. Дублированный трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 15 августа 2022
Гостья из космоса – 11-летний Аллан вместе с отцом вынуждены переехать в незнакомый городок. В поисках новых друзей мальчик знакомится с ученым соседом. Тот уверен, что инопланетяне вот-вот прилетят на Землю, и никого лучше Аллана для первого контакта не найти. Вскоре тарелка «зеленого человечка» действительно терпит крушение на местном стадионе. Из нее появляется чудная девочка. И хоть между детьми возникает крепкая дружба, Аллан дает честное землянское отправить необычную гостью домой.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Леонид Хануканин 2 сентября 2022, 09:14
Ребёнку девочке 6 лет, мультик не понравися вообще, даже не досмотрела до конца и ушла(((
2 сентября 2022, 09:14 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.8 Гостья из космоса
Гостья из космоса анимация, семейный, 2022, Дания
Умри, любовь моя - дублированный трейлер 00:58
Умри, любовь моя  дублированный трейлер
Мужские правила моего деда - трейлер 01:52
Мужские правила моего деда  трейлер
Маша и Медведи - трейлер 01:58
Маша и Медведи  трейлер
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Паранормальное явление. Шум - дублированный трейлер 01:01
Паранормальное явление. Шум  дублированный трейлер
Глазами пса - дублированный трейлер 01:26
Глазами пса  дублированный трейлер
Чебурашка 2 - трейлер 01:13
Чебурашка 2  трейлер
Финник 2 - трейлер 2 02:21
Финник 2  трейлер 2
Эддингтон - дублированный трейлер 02:23
Эддингтон  дублированный трейлер
Возвращение в Сайлент Хилл - teaser-trailer 00:40
Возвращение в Сайлент Хилл  teaser-trailer
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше