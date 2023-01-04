Hamburg Ballet: Нижинский, 2022

Божий клоун, как он сам себя называл, Бог танца, как называли его восхищенные зрители. Звезда Вацлава Нижинского горела на балетном небосклоне совсем недолго, но оставила негасимый след. Десять лет на сцене, тридцать лет безумия — человек, навсегда изменивший мир танца, дорого заплатил за свою славу и умение летать. Спектакль прославленного хореографа Джона Ноймайера, преклоняющегося перед гением Нижинского, — и дань памяти великому артисту, и желание разгадать ту магию, что он создавал на сцене, и попытка понять, что сыграло в его судьбе роковую роль. Вацлав Нижинский. Знаменитый танцовщик с такой яркой сценической карьерой и такой трагической судьбой. Бог танца или безумец? Несчастный Петрушка, ищущий свободы и любви, или легкий, невесомый, дразнящий Призрак розы? Нижинский влюблял в себя и с легкостью шокировал зрителей, и история его жизни по ту сторону рампы до сих пор привлекает творцов своей драматичностью и недосказанностью. Не миновала чаша сия и Джона Ноймайера. Многолетние размышления и исследования биографии Вацлава завершились балетом «Нижинский», созданным в Гамбурге к пятидесятилетию со дня смерти танцовщика. Не стремясь к точности биографических деталей, Ноймайер рассказывает о судьбе артиста, о важных людях в его жизни — здесь есть и Ромола, и Дягилев — через призму знаковых образов, великих партий Нижинского. Музыка Шумана, Шопена, Римского-Корсакова и Шостаковича, костюмы по оригинальным эскизам Бакста и Бенуа, танцы на грани безумия, на границе миров — история прославленного танцовщика оживает в уже ставшем легендарном спектакле.