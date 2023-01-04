Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Hamburg Ballet: Нижинский
Киноафиша Фильмы Hamburg Ballet: Нижинский

Hamburg Ballet: Нижинский

, 2022
Hamburg Ballet: Nijinsky
Германия / спектакль / 18+
Постер фильма Hamburg Ballet: Нижинский

О фильме

Божий клоун, как он сам себя называл, Бог танца, как называли его восхищенные зрители. Звезда Вацлава Нижинского горела на балетном небосклоне совсем недолго, но оставила негасимый след. Десять лет на сцене, тридцать лет безумия — человек, навсегда изменивший мир танца, дорого заплатил за свою славу и умение летать. Спектакль прославленного хореографа Джона Ноймайера, преклоняющегося перед гением Нижинского, — и дань памяти великому артисту, и желание разгадать ту магию, что он создавал на сцене, и попытка понять, что сыграло в его судьбе роковую роль. Вацлав Нижинский. Знаменитый танцовщик с такой яркой сценической карьерой и такой трагической судьбой. Бог танца или безумец? Несчастный Петрушка, ищущий свободы и любви, или легкий, невесомый, дразнящий Призрак розы? Нижинский влюблял в себя и с легкостью шокировал зрителей, и история его жизни по ту сторону рампы до сих пор привлекает творцов своей драматичностью и недосказанностью. Не миновала чаша сия и Джона Ноймайера. Многолетние размышления и исследования биографии Вацлава завершились балетом «Нижинский», созданным в Гамбурге к пятидесятилетию со дня смерти танцовщика. Не стремясь к точности биографических деталей, Ноймайер рассказывает о судьбе артиста, о важных людях в его жизни — здесь есть и Ромола, и Дягилев — через призму знаковых образов, великих партий Нижинского. Музыка Шумана, Шопена, Римского-Корсакова и Шостаковича, костюмы по оригинальным эскизам Бакста и Бенуа, танцы на грани безумия, на границе миров — история прославленного танцовщика оживает в уже ставшем легендарном спектакле.

В ролях

Ллойд Риггинс
Александр Труш
Анна Лаудере
Патрисия Фриза
Александр Рябко
Режиссер Джон Ноймайер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 4 января 2023
Дата выхода
4 января 2023 Казахстан 12+

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Обновлено 25 октября 2022

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Забудьте про капризные яблони – умные дачники возвращают фрукт из 80-х: можно посадить уже в сентябре
Плитка в ванной — это уже прошлый век: в 2026-м стены обшивают так, что про швы и затирку можно забыть
Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах
«Ковбоя Бибопа» зря считают одним из лучших аниме в истории: эти 3 тайтла уложат Спайка Шпигеля на лопатки (без «Титанов» и «Магички»)
На Netflix хватает sci-fi на любой вкус, но эти 3 фильма – лучшие: урвали оценку выше 8 на IMDb
Звонок для учителя, а тест — для любителей советского кино: угадайте 6 фильмов СССР про школу
Хит Гайдая пересняли в России, но ремейк пробил дно: от комедии с Задорожной и Хазановым люди по сей день «приходят в себя»
Вместо Билли Боба Торнтона — Антон Васильев: в России сняли свой «Лэндмен» — нефть и кровь будут литься рекой
Не мог уснуть, пока не досмотрел забытый детектив с Васильевым и Шагиным — «полюбил сильнее, чем “Невского”»
«Что же из этого следует? Следует тест!»: вспомните 5 осенних фильмов СССР по строчке из песни
«Положь птичку!», а тест возьмите: только для знатоков «Берегись автомобиля» — продолжите 6 цитат без ошибок
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше