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Амстердам
Отзывы о фильме «Амстердам»
Amsterdam
Амстердам
2022 / США
Трейлер
7.6
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Comon
30 декабря 2022, 03:13
Оценка
Суперское кино для киноманов, здесь даже в незначительных коротких эпизодах - сплошные звезды первой величины, которые играют главные роли во многих фильмах, а здесь соглашаются на короткий эпизод. Наблюдать за их игрой - настоящий кайф. Не представляю, как столько актёров удалось собрать в один фильм. А Бэйл, ну это уже вообще живая икона.
30 декабря 2022, 03:13
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