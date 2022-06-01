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Потеряв жену в автомобильной аварии, Эрик погружается в глубокую депрессию. Даже родная мать не готова помочь ему вернуться к нормальной жизни из-за старой обиды. В его мыслях – лишь желание покончить с собой и остановить душевную боль. Все меняет простое совпадение. За завтраком Эрик замечает объявление в газете и отправляется работать пастухом на остров в глуши. Здесь в одиночестве он надеется справиться с горем и чувством вины, чтобы наконец начать жить. Но уход за овцами и…