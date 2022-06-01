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Остров призраков Остров призраков
Киноафиша Фильмы Остров призраков Отзывы о фильме «Остров призраков»
Shepherd Остров призраков 2021 / Великобритания
4.9 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Отзывы о фильме «Остров призраков»

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Наша рецензия

Потеряв жену в автомобильной аварии, Эрик погружается в глубокую депрессию. Даже родная мать не готова помочь ему вернуться к нормальной жизни из-за старой обиды. В его мыслях – лишь желание покончить с собой и остановить душевную боль. Все меняет простое совпадение. За завтраком Эрик замечает объявление в газете и отправляется работать пастухом на остров в глуши. Здесь в одиночестве он надеется справиться с горем и чувством вины, чтобы наконец начать жить. Но уход за овцами и…

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User 1 июня 2022, 00:15
Оценка
Самый ужастный фильм ужасов
1 июня 2022, 00:15 Ответить
Антон Паздников 1 июня 2022, 18:52
Оценка
Соответствует жанру. Неплохой
1 июня 2022, 18:52 Ответить
Танечка Верпаховская 2 июня 2022, 11:28
хохор да, но не ужасы.
На любителя.
2 июня 2022, 11:28 Ответить
Татьяна 14 июня 2022, 12:08
Оценка
Фильм скучный. На протяжении всего времени я ждала, что что-то вот-вот произойдёт, но нет. Зря потраченные деньги и время. Фильм не для кинотеатра.

Кто-то может увидел в этой картине глубокий смысл, но я его не обнаружила. Концовка непонятна совсем. Одно разочарование 🙁
14 июня 2022, 12:08 Ответить
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