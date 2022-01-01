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Ангира Дхар
Ангира Дхар
Angira Dhar
О персоне
Фильмография
Ангира Дхар
Angira Dhar
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Дата рождения
25 мая 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Мумбаи, Индия
Биография Ангира Дхар
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Фильмография Ангира Дхар
Полоса 34
драма, триллер
2022, Индия
9.0
Ипотечная любовь
комедия, мелодрама
2018, Индия
7.0
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