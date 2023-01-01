Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Человек ниоткуда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Полоса 34 Полоса 34
Киноафиша Фильмы Полоса 34 Полоса 34, 2022: актеры и роли
Runway 34 Полоса 34 2022 / Индия
8.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Полоса 34, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Аджай Девган Аджай Девган Ajay Devgn
В ролях
Аджай Девган Аджай Девган Ajay Devgn Амитабх Баччан Амитабх Баччан Amitabh Bachchan Ракул Прит Сингх Ракул Прит Сингх Rakul Preet Singh Боман Ирани Боман Ирани Boman Irani Ангира Дхар Ангира Дхар Angira Dhar
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кошки-мышки
Кошки-мышки
2023, Франция / США, драма, триллер
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Related video
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше