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Божественная ярость Божественная ярость
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Saja

Божественная ярость, 2019

2019 / Корея
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Когда Ён-ху был ребёнком, его отец, полицейский и очень религиозный человек, погиб при исполнении. С тех пор парень живёт, затаив на бога обиду, не любит сближаться с людьми и предпочёл реализоваться в MMA. Однажды на ладони ударной правой руки Ён-ху проступает стигмат, и с тех пор по ночам его приходят мучить злые потусторонние сущности. Пытаясь разобраться в происходящем, парень встречает священника-экзорциста, с которым ему придется наладить отношения, чтобы вместе противостоять дьявольским силам.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 31 июля 2019
Режиссер
Ким Джу-хван
В ролях
Ан Сон Ги
Чхве У-щик
Чхве У-щик
Ан Сон-ги
Ан Сон-ги
У До-хван
Пак Чи-хён
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Божественная ярость 2 постера
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