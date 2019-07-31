Божественная ярость, 2019

Когда Ён-ху был ребёнком, его отец, полицейский и очень религиозный человек, погиб при исполнении. С тех пор парень живёт, затаив на бога обиду, не любит сближаться с людьми и предпочёл реализоваться в MMA. Однажды на ладони ударной правой руки Ён-ху проступает стигмат, и с тех пор по ночам его приходят мучить злые потусторонние сущности. Пытаясь разобраться в происходящем, парень встречает священника-экзорциста, с которым ему придется наладить отношения, чтобы вместе противостоять дьявольским силам.