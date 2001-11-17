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Ксения Трейстер
Ксения Трейстер
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Ксения Трейстер

Дата рождения
17 ноября 2001
Возраст
21 год
Знак зодиака
Скорпион

Биография Ксения Трейстер

Актриса с раннего возраста увлекалась танцами и больше десяти лет профессионально занималась народной, классической и современной хореографией. После окончания школы поступила в  театральный институт им. Щукина.  

И уже будучи студенткой начала театральную карьеру. Самым ярким событием стало участие третьекурсницы в пятичасовом спектакле Римаса Туминаса «Война и мир»   роли Наташи Ростовой. После которого получила восторженные отзывы от театральных критиков и место в штате театра имени Евгения Вахтангова.Кроме театра, Трейстер востребована в кинематографе. Ксения была приглашена во второй сезон “Мир! Дружба! Жвачка!”

Актриса удивительным образом сочетает в себе харизматичность и универсальность. Она продолжает активно играть на сцене, успевая при этом рассматривать интересные предложения о съемках в кино.

Популярные фильмы

Плевако (2023)
0
Мир! Дружба! Жвачка!
Мир! Дружба! Жвачка! (2020)
0
Пищеблок
Пищеблок (2021)
0

Фильмография Ксения Трейстер

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 1 Сериалы 3 Актриса 4
Плевако
драма, исторический 2023, Россия
Золотая маска в кино: Война и мир
Золотая маска в кино: Война и мир
спектакль 2022, Россия
Пищеблок
Пищеблок
драма, триллер 2021, Россия
Мир! Дружба! Жвачка!
Мир! Дружба! Жвачка!
драма, комедия 2020, Россия
Новости о Ксения Трейстер
Второй сезон «Пищеблока» получил дату премьеры
Второй сезон «Пищеблока» получил дату премьеры
Вышел тизер-трейлер второго сезона «Пищеблока»
Вышел тизер-трейлер второго сезона «Пищеблока»
В Москве начались съемки исторического сериала «Плевако» во главе с Сергеем Безруковым
В Москве начались съемки исторического сериала «Плевако» во главе с Сергеем Безруковым
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