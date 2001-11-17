Ксения Трейстер

Актриса с раннего возраста увлекалась танцами и больше десяти лет профессионально занималась народной, классической и современной хореографией. После окончания школы поступила в театральный институт им. Щукина.

И уже будучи студенткой начала театральную карьеру. Самым ярким событием стало участие третьекурсницы в пятичасовом спектакле Римаса Туминаса «Война и мир» роли Наташи Ростовой. После которого получила восторженные отзывы от театральных критиков и место в штате театра имени Евгения Вахтангова.Кроме театра, Трейстер востребована в кинематографе. Ксения была приглашена во второй сезон “Мир! Дружба! Жвачка!”

Актриса удивительным образом сочетает в себе харизматичность и универсальность. Она продолжает активно играть на сцене, успевая при этом рассматривать интересные предложения о съемках в кино.