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Ксения Трейстер
Ксения Трейстер Kseniya Treyster
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Ксения Трейстер

Kseniya Treyster

Дата рождения
17 ноября 2001
Возраст
24 года
Знак зодиака
Скорпион
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой фэнтези, Комедийный актёр
В каком театре играет

Биография Ксения Трейстер

Актриса с раннего возраста увлекалась танцами и больше десяти лет профессионально занималась народной, классической и современной хореографией. После окончания школы поступила в  театральный институт им. Щукина.  

И уже будучи студенткой начала театральную карьеру. Самым ярким событием стало участие третьекурсницы в пятичасовом спектакле Римаса Туминаса «Война и мир»   роли Наташи Ростовой. После которого получила восторженные отзывы от театральных критиков и место в штате театра имени Евгения Вахтангова.Кроме театра, Трейстер востребована в кинематографе. Ксения была приглашена во второй сезон “Мир! Дружба! Жвачка!”

Актриса удивительным образом сочетает в себе харизматичность и универсальность. Она продолжает активно играть на сцене, успевая при этом рассматривать интересные предложения о съемках в кино.

Популярные фильмы

Мир! Дружба! Жвачка! 7.5
Мир! Дружба! Жвачка! (2020)
Тысяча «нет» и одно «да» 7.1
Тысяча «нет» и одно «да» (2025)
Натали и Александр 7.0
Натали и Александр (2025)

Фильмография Ксения Трейстер

Аленький цветочек
семейный, фэнтези 2028, Россия
Мошенник. История клоуна
комедия, драма 2027, Россия
Вегетация
Вегетация
фантастика 2026, Россия
Полураспад
Полураспад
драма 2026, Россия
Чужой город
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фэнтези, приключения 2025, Россия
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