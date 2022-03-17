Супер Агенты, 2020

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о выходе в прокат О фильме Комедия о парне со странными позывными Матильда, который мечтает стать секретным агентом. Развернуть мало голосов Оцените 1 голос Продолжительность 2 часа 0 минут Год выпуска 2020 Премьера в мире 17 марта 2022 Возраст 16+ Режиссер Дамир Тастембеков В ролях Сергазы Токтарбек Беркут Мейирхан Шерниязов Айя Садуакасова Все актеры и съемочная группа 1 постер

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