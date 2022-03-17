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Супер Агенты, 2020

2020 / Казахстан
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О фильме

Комедия о парне со странными позывными Матильда, который мечтает стать секретным агентом.

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Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 17 марта 2022
Возраст 16+
Режиссер
Дамир Тастембеков
В ролях
Сергазы Токтарбек
Беркут
Мейирхан Шерниязов
Айя Садуакасова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Супер Агенты 1 постер
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