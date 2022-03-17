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Супер Агенты
, 2020
Superagenty
Казахстан / комедия, приключения / 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
О фильме
Комедия о парне со странными позывными Матильда, который мечтает стать секретным агентом.
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В ролях
Сергазы Токтарбек
Беркут
Мейирхан Шерниязов
Айя Садуакасова
Aisha
Режиссер
Дамир Тастембеков
,
Беркут
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Казахстан
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2020
Премьера в мире
17 марта 2022
Дата выхода
17 марта 2022
Казахстан
14+
Где посмотреть фильм
ИВИ
Другие названия
Superagenty, Суперагенты
Еще
Рейтинг фильма
6.1
Оцените
13
голосов
5.7
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 6 мая 2025
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Супер Агенты - смотреть в онлайн-кинотеатре
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✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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