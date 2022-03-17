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Постер фильма Супер Агенты
6.1
Киноафиша Фильмы Супер Агенты
6.1

Супер Агенты

, 2020
Superagenty
Казахстан / комедия, приключения / 18+
Постер фильма Супер Агенты
6.1

О фильме

Комедия о парне со странными позывными Матильда, который мечтает стать секретным агентом.

В ролях

Сергазы Токтарбек
Беркут
Мейирхан Шерниязов
Айя Садуакасова
Aisha
Режиссер Дамир Тастембеков, Беркут
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 17 марта 2022
Дата выхода
17 марта 2022 Казахстан 14+

Где посмотреть фильм

ИВИ
Другие названия
Superagenty, Суперагенты

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 13 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

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