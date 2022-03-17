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Супер Агенты
Супер Агенты, 2020
2020 / Казахстан
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Жанр:
комедия
приключения
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О фильме
Комедия о парне со странными позывными Матильда, который мечтает стать секретным агентом.
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мало голосов
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Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2020
Премьера в мире
17 марта 2022
Возраст
16+
Режиссер
Дамир Тастембеков
В ролях
Сергазы Токтарбек
Беркут
Мейирхан Шерниязов
Айя Садуакасова
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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