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Кровь и пот
Кровь и пот, 1978: актеры и роли
Krov i pot
Кровь и пот
1978 / СССР
6.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Кровь и пот, 1978: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Юрий Мастюгин
Азербайжан Мамбетов
Äzirbayzhan Mämbetov
В ролях
Тунгышбай Жаманкулов
Евгений Евстигнеев
Yevgeniy Yevstigneyev
Лола Абдулкаримова
Геннадий Юдин
Gennadi Yudin
Анвар Молдабеков
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