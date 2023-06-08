Монахиня Кейт Блантшетт берет под защиту мальчика-аборигена в трейлере драмы «Новенький»

Сиднейский международный кинофестиваль представил трейлер австралийской драмы «Новенький» с Кейт Блантшетт в главной роли.

Дейтсвие разворачивается в Австралии 1940-х годов. Фильм повествует о настоятельнице монастыря Эйлин (Блантшетт), взявшей под опеку загадочного мальчика-аборигена (Асуан Рид). Ролик начинается с того, что героиня пишет письмо защитнику аборигенов мистеру Крэнку, в котором рассказывает, что присланный им ребенок постепенно адаптируется к новой жизни, осваивая чтение и письмо. В это время на экране появляется несколько кадров с юным героем, бегущим по бескрайним просторам бесплодной земли и изучающим мир вокруг себя.

Эйлин сообщает мистеру Крэнку, что мальчик очень интересуется христианскими учениями и может пойти по ее стопам, став служителем церкви. Внезапно несколько сцен намекают на то, что новый подопечный монахини владеет сверхъестественными способностями: он управляет частичками пыли вокруг себя, зажигает свет в своих руках, а церковное Распятие при его появлении начинает кровоточить. Помимо обозначения завязки истории, в ролике показано множество красивых пейзажей Австралии, намекающих на невероятную проработанность визуальной составляющей фильма.

Режиссером и сценаристом картины выступил Уорвик Торнтон, ранее удостоенный «Специального приза жюри» Венецианского фестиваля за триллер «Сладостный край» и «Золотой камеры» (приз для дебютантов) Каннского фестиваля за драму «Самсон и Далила». Постановщик описывает свою новую работу как «элегантную и лаконичную историю, дополненную захватывающими визуальными образами и превосходным актерским составом».

Австралийская премьера картины состоится 6 июля.