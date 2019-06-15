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Пакеретта
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Pacarrete

Пакеретта, 2019

2019 / Бразилия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Биографическая драма, вдохновленная реальной историей сумасбродной пенсионерки в маленьком городе Руссас в штате Сеара, которая восхищается русской балериной Анной Павловой. Фильм вдохновлен историей Марии Араужо Лима, более известной как Пакeреттa. Выйдя на пенсию и поселившись в маленьком городе Руссас в штате Сеара, бывшая балерина и преподаватель танцев Пакeреттa имеет репутацию сумасбродной старушки и коротает дни, подметая тротуар у дома и поругиваясь с прохожими. Всю жизнь восхищаясь легендарной русской балериной Анной Павловой, накануне юбилея города героиня загорается мечтой показать жителям настоящее балетное шоу.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 7 января 2021
Премьера в мире 15 июня 2019
Возраст 16+
Режиссер
Аллан Дебертон
В ролях
Марселия Карташо
Зезита Матос
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пакеретта 1 постер
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