Пакеретта, 2019

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о выходе в прокат О фильме Биографическая драма, вдохновленная реальной историей сумасбродной пенсионерки в маленьком городе Руссас в штате Сеара, которая восхищается русской балериной Анной Павловой. Фильм вдохновлен историей Марии Араужо Лима, более известной как Пакeреттa. Выйдя на пенсию и поселившись в маленьком городе Руссас в штате Сеара, бывшая балерина и преподаватель танцев Пакeреттa имеет репутацию сумасбродной старушки и коротает дни, подметая тротуар у дома и поругиваясь с прохожими. Всю жизнь восхищаясь легендарной русской балериной Анной Павловой, накануне юбилея города героиня загорается мечтой показать жителям настоящее балетное шоу. Развернуть 7.4 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2 Продолжительность 1 час 37 минут Год выпуска 2019 Премьера онлайн 7 января 2021 Премьера в мире 15 июня 2019 Возраст 16+ Режиссер Аллан Дебертон В ролях Марселия Карташо Зезита Матос Все актеры и съемочная группа 1 постер

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