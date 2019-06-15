Пакеретта, 2019

Биографическая драма, вдохновленная реальной историей сумасбродной пенсионерки в маленьком городе Руссас в штате Сеара, которая восхищается русской балериной Анной Павловой. Фильм вдохновлен историей Марии Араужо Лима, более известной как Пакeреттa. Выйдя на пенсию и поселившись в маленьком городе Руссас в штате Сеара, бывшая балерина и преподаватель танцев Пакeреттa имеет репутацию сумасбродной старушки и коротает дни, подметая тротуар у дома и поругиваясь с прохожими. Всю жизнь восхищаясь легендарной русской балериной Анной Павловой, накануне юбилея города героиня загорается мечтой показать жителям настоящее балетное шоу.