Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Воображаемые друзья Воображаемые друзья, 2024: актеры и роли

Воображаемые друзья, 2024: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Красински Джон Красински John Krasinski
В ролях
Райан Рейнольдс Райан Рейнольдс Ryan Reynolds Фиби Уоллер-Бридж Фиби Уоллер-Бридж Phoebe Waller-Bridge Джон Красински Джон Красински John Krasinski Стив Карелл Стив Карелл Steve Carell Фиона Шоу Фиона Шоу Fiona Shaw Кэйли Флеминг Кэйли Флеминг Cailey Fleming Луис Госсет мл. Луис Госсет мл. Louis Gossett Jr. Бобби Мойнахан Бобби Мойнахан Bobby Moynihan
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Если детективы на НТВ уже надоели, включайте эти новинки: 3 российских сериалов 2025 года
«В нашей стране все тащат на себе женщины»: в новом сериале «Хай, систерс» этого не скрывают
Почему героиню «Ликвидации» звали именно Норой? «Это из Ибсена», — намекнула она
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
«Властелин колец», аниме и зомби: эти 7 лучших серий «Южного Парка» сделали мультсериал по-настоящему великим
Старки — самый древний дом «Игры престолов», но за 8 000 лет они остановились в развитии: в книгах напрямую так и не объяснили, почему
Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше