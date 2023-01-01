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Ребенок Розмари
Ребенок Розмари, 2014: актеры и роли
Rosemary's Baby
Ребенок Розмари
2014 / Франция / Канада
5.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Ребенок Розмари, 2014: актеры и роли
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В ролях
Зои Салдана
Zoe Saldana
Патрик Джей Адамс
Patrick J. Adams
Кароль Буке
Carole Bouquet
Christina Cole
Джейсон Айзекс
Jason Isaacs
Оливье Рабурден
Olivier Rabourdin
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François Civil
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