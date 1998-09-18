Поцелуй мумии, 1998

Стремясь вырваться из удушающих тисков городской жизни, супруги Нора и Джим отправляются в Ирландию, где прошло мрачное, пугающее, полное нераскрытых тайн детство Норы, воспоминания о котором преследовали ее всю жизнь. Там, в древнем фамильном поместье, обитают ее безумные родственники. Вскоре Нора обнаруживает, что и дом, и люди, живущие в нем, стали пленниками всемогущих адских сил, восставших из далекого языческого прошлого с намерением поработить ее тело и душу. Теперь она должна вступить в схватку с неведомыми стихиями, древними врагами человечества, и одержать победу в мистической битве, исход которой невозможно предугадать...