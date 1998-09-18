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Поцелуй мумии
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Trance

Поцелуй мумии, 1998

1998 / Ирландия
4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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О фильме

Стремясь вырваться из удушающих тисков городской жизни, супруги Нора и Джим отправляются в Ирландию, где прошло мрачное, пугающее, полное нераскрытых тайн детство Норы, воспоминания о котором преследовали ее всю жизнь. Там, в древнем фамильном поместье, обитают ее безумные родственники. Вскоре Нора обнаруживает, что и дом, и люди, живущие в нем, стали пленниками всемогущих адских сил, восставших из далекого языческого прошлого с намерением поработить ее тело и душу. Теперь она должна вступить в схватку с неведомыми стихиями, древними врагами человечества, и одержать победу в мистической битве, исход которой невозможно предугадать...

4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 18 сентября 1998
Возраст 16+
Режиссер
Майкл Алмерейда
В ролях
Лоис Смит
Элисон Эллиотт
Джаред Харрис
Джаред Харрис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Поцелуй мумии 2 постера
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