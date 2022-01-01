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Брэндон Слэгли
Брэндон Слэгли
Brandon Slagle
О персоне
Фильмография
Брэндон Слэгли
Brandon Slagle
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Дата рождения
26 апреля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Брэндон Слэгли
Родился 26 апреля 1977 года. Остин, Техас, США.
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Фильмография Брэндон Слэгли
Операция «Вторжение»
боевик, комедия, фантастика
2019, США
4.0
Проклятие монахини Роуз
ужасы
2019, США
5.0
Побег из Энсенады
комедия, боевик, триллер, приключения, криминал
2017, США
5.0
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