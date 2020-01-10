Проклятие монахини Роуз, 2019

Демоны прошлого являются Роуз на пути к Богу.
Вернувшись с фронта Первой мировой войны, отец семейства сходит с ума и под влиянием страшных видений устраивает кровавую расправу над членами собственной семьи, а после кончает жизнь самоубийством. Свидетелем трагедии становится старшая дочь бывшего солдата Роуз. Представители местного правопорядка из милосердия направляют её не в сиротский приют, а в монастырь, на попечение заботливых монахинь, чтобы те помогли девочке восстановиться после пережитого насилия. Несколько лет спустя уже взрослая девушка готовится посвятить собственную жизнь религии и стать монахиней. Но чем ближе ритуал последних обетов, тем больше в девушке сомнений относительно выбранного пути. Дело в том, что Роуз терзают ужасные кошмары, переходящие в видения, в которых девушка одержима демонами, посещавшими её отца. Ее кошмарное прошлое просачивается в настоящее.
Обладая глубоким религиозным сознанием, Роуз не может смириться с мыслью, что над ней берут власть грехи покойного отца, а не собственные. Несмотря на теплые наставления сестер-монахинь девушка теряет уверенность в некогда прочной связи с Богом и постепенно проваливается в бездну демонических образов, где уже невозможно объяснить, становятся ли они признаками подлинной одержимости или следствием пережитого в детстве кошмара.
Фильм следует по пути, намеченному в другом известном образце жанра хоррор – «Реинкарнации» Ари Астера, когда темное прошлое семьи настигает повзрослевших детей, и им приходится разбираться с пугающими призраками былых времен. Волнующую историю о духовности, вере и человеческой природе в лучших традициях жанра смогут оценить поклонники психологического хоррора.
Во флешбэках отца о боях в Первой мировой войне большинство немецких солдат одеты в форму и имеют атрибутику, характерную только для Второй мировой войны.
Режиссер Брэндон Слэгли и актриса Деванни Пинн уже работали вместе над фильмами аналогичного жанра, например «Мёртвое море» (2014), «Дом Мэнсона» (2014), «Чёрный георгин» (2012).
Диагноз, которым объясняют причину ужасного помешательства отца Роуз, а после её самой, – посттравматическое стрессовое расстройство.
Существует целый поджанр хоррора, в котором эксплуатируется образ католических монахинь. Он называется «nunsploitation», и к нему можно отнести «Тёмные воды» (1993), «Святую Агату» (2018), «Другой ад» (1981).
После окончания Первой мировой войны молодую девушку, всю семью которой жестоко убил её же отец, отправляют в монастырь. Проходит время, девушка растет и осознает, что демоны, которые свели с ума её отца, последовали в монастырь следом за ней.