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Проклятие монахини Роуз Проклятие монахини Роуз
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The Dawn

Проклятие монахини Роуз, 2019

2019 / США
5.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Молодая монахиня «унаследовала» демонов, вселившихся в ее покойного отца.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Демоны прошлого являются Роуз на пути к Богу. 

Вернувшись с фронта Первой мировой войны, отец семейства сходит с ума и под влиянием страшных видений устраивает кровавую расправу над членами собственной семьи, а после кончает жизнь самоубийством. Свидетелем трагедии становится старшая дочь бывшего солдата Роуз. Представители местного правопорядка из милосердия направляют её не в сиротский приют, а в монастырь, на попечение заботливых монахинь, чтобы те помогли девочке восстановиться после пережитого насилия. Несколько лет спустя уже взрослая девушка готовится посвятить собственную жизнь религии и стать монахиней. Но чем ближе ритуал последних обетов, тем больше в девушке сомнений относительно выбранного пути. Дело в том, что Роуз терзают ужасные кошмары, переходящие в видения, в которых девушка одержима демонами, посещавшими её отца. Ее кошмарное прошлое просачивается в настоящее.

Обладая глубоким религиозным сознанием, Роуз не может смириться с мыслью, что над ней берут власть грехи покойного отца, а не собственные. Несмотря на теплые наставления сестер-монахинь девушка теряет уверенность в некогда прочной связи с Богом и постепенно проваливается в бездну демонических образов, где уже невозможно объяснить, становятся ли они признаками подлинной одержимости или следствием пережитого в детстве кошмара.  

Фильм следует по пути, намеченному в другом известном образце жанра хоррор – «Реинкарнации» Ари Астера, когда темное прошлое семьи настигает повзрослевших детей, и им приходится разбираться с пугающими призраками былых времен. Волнующую историю о духовности, вере и человеческой природе в лучших традициях жанра смогут оценить поклонники психологического хоррора. 

 

Во флешбэках отца о боях в Первой мировой войне большинство немецких солдат одеты в форму и имеют атрибутику, характерную только для Второй мировой войны. 

Режиссер Брэндон Слэгли и актриса Деванни Пинн уже работали вместе над фильмами аналогичного жанра, например «Мёртвое море» (2014), «Дом Мэнсона» (2014), «Чёрный георгин» (2012). 

Диагноз, которым объясняют причину ужасного помешательства отца Роуз, а после её самой, – посттравматическое стрессовое расстройство. 

Существует целый поджанр хоррора, в котором эксплуатируется образ католических монахинь. Он называется «nunsploitation», и к нему можно отнести «Тёмные воды» (1993), «Святую Агату» (2018), «Другой ад» (1981). 

После окончания Первой мировой войны молодую девушку, всю семью которой жестоко убил её же отец, отправляют в монастырь. Проходит время, девушка растет и осознает, что демоны, которые свели с ума её отца, последовали в монастырь следом за ней.

5.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 3 декабря 2020
Премьера в мире 10 января 2020
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Брэндон Слэгли
Брэндон Слэгли
В ролях
Деванни Пинн
Деванни Пинн
Стейси Дэш
Стейси Дэш
Райан Кизер
Райан Кизер
Дэвид Горил
Дэвид Горил
Хезер Уинтерс
Хезер Уинтерс
Все актеры и съемочная группа
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Пенсильвания. Лето 1922 года. Зной: тяжело дышать, думать, говорить. Отец юной Роуз (Деванни Пинн) Уильям (Джонатан Беннетт), казалось бы, благополучно вернулся с войны. Он не получил ранений, ему везло на фронте. И вроде бы жизнь теперь должна вернуться в прежнее русло. Но Уильям, стоит ему за обеденным столом закрыть глаза, сразу вспоминает пулеметные очереди, окопы, устланные трупами, и прочие кошмары, которые он пережил. ПТСР или дух зла остался в нем? Мужчина просит не прикасаться к нему…
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Виктория Ким 19 января 2021, 13:47
Фильм просто ужасен, нет логической развязки,нсли бы не карантин врят ли бы этот фильм допустили в прокат
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15 голосов
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