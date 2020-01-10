Проклятие монахини Роуз, 2019

Демоны прошлого являются Роуз на пути к Богу.

Вернувшись с фронта Первой мировой войны, отец семейства сходит с ума и под влиянием страшных видений устраивает кровавую расправу над членами собственной семьи, а после кончает жизнь самоубийством. Свидетелем трагедии становится старшая дочь бывшего солдата Роуз. Представители местного правопорядка из милосердия направляют её не в сиротский приют, а в монастырь, на попечение заботливых монахинь, чтобы те помогли девочке восстановиться после пережитого насилия. Несколько лет спустя уже взрослая девушка готовится посвятить собственную жизнь религии и стать монахиней. Но чем ближе ритуал последних обетов, тем больше в девушке сомнений относительно выбранного пути. Дело в том, что Роуз терзают ужасные кошмары, переходящие в видения, в которых девушка одержима демонами, посещавшими её отца. Ее кошмарное прошлое просачивается в настоящее.

Обладая глубоким религиозным сознанием, Роуз не может смириться с мыслью, что над ней берут власть грехи покойного отца, а не собственные. Несмотря на теплые наставления сестер-монахинь девушка теряет уверенность в некогда прочной связи с Богом и постепенно проваливается в бездну демонических образов, где уже невозможно объяснить, становятся ли они признаками подлинной одержимости или следствием пережитого в детстве кошмара.

Фильм следует по пути, намеченному в другом известном образце жанра хоррор – «Реинкарнации» Ари Астера, когда темное прошлое семьи настигает повзрослевших детей, и им приходится разбираться с пугающими призраками былых времен. Волнующую историю о духовности, вере и человеческой природе в лучших традициях жанра смогут оценить поклонники психологического хоррора.