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Джеймс Эшкрофт
James Ashcroft
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Персоны
Джеймс Эшкрофт
Джеймс Эшкрофт
James Ashcroft
Дата рождения
12 июня 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Парапарауму, Новая Зеландия
Популярные фильмы
5.9
Обитель смерти
(2024)
5.7
Возвращаясь домой в темноте
(2021)
0.0
Шепот за окном
Фильмография Джеймс Эшкрофт
Жанр
Все
Детектив
Драма
Криминал
Триллер
Ужасы
Год
Все
2024
2021
Все
3
Фильмы
3
Сценарист
2
Режиссер
2
5.9
Обитель смерти
The Rule of Jenny Pen
ужасы, детектив, триллер
2024, Новая Зеландия
Смотреть трейлер
5.7
Возвращаясь домой в темноте
Coming Home in the Dark
ужасы, триллер
2021, Новая Зеландия
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Шепот за окном
The Whisper Man
криминал, драма, триллер
, США
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