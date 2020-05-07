Изгоняющий дьявола: Инсомния, 2019

Пытаясь спасти брата от бессонницы, героиня фильма понимает, что причины его болезни выходят за рамки медицинских.
Карла и Блейк не могут похвастаться счастливым детством, их родители давно скончались при странных обстоятельствах. Блейк заболевает редкой болезнью под названием фатальная семейная бессонница, которая не даёт ему уснуть. Его организм стремительно теряет ресурсы, но так как лекарства от этого недуга не существует, юноше грозит смерть. Карла учится на медика и не собирается так просто мириться с неизбежной участью брата. Она находит врача по имени Роберт, который давно занимается именно этой формой бессонницы, проводя эксперименты над больными в подвале университета. Роберт соглашается принять Блейка в стационар испытательной клиники, где парень делит палату с Крисом и Анжелой.
В клинике Роберта Карла находит журнал, видеомагнитофон и несколько кассет, на которых запечатлены проведённые в ходе лечения именно этого вида бессонницы эксперименты над женой некоего Уильяма Доусона, Сарой. Вскоре выясняется, что опыты, проводимые над пациентами этой клиники, имеют скорее религиозный, нежели научный характер.
Состояние обитателей лаборатории усугубляется с каждой бессонной ночью, а их поведение становится всё более жутким, что предвещает приближение самых опасных стадий заболевания и следующую за ними смерть. Теперь у Карлы остаётся всё меньше времени, чтобы помочь брату, но сначала ей нужно выяснить, с чем на самом деле идёт борьба.
Форма бессонницы, на которой строится сюжет фильма, — реально существующая болезнь фатальная семейная бессонница. Это генетическое заболевание, эффективного лечения которого не существует. Человек, страдающий данной болезнью, получает её в наследство от одного из родителей и умирает в течение года с начала появления первых симптомов.
При создании картин режиссёр-дебютант Дэниэл Дж. Филлипс вдохновлялся фильмами «Изгоняющий дьявола» (1973), «Сияние» (1980), «Ведьма из Блэр» (1999) и «The Russian Sleep Experiment» (2015).
«Инсомния. Генезис» стал дебютом в полнометражном кино для режиссёра, сценариста и продюсера Дэниэла Дж. Филлипса, оператора Майкла Тессари, актёра Адама Овадия и актрисы Амелии Дуглас, сыгравших в фильме Кристофера и Элис.
Виски, который пьют персонажи, — это вымышленный бренд Van Graue. Он назван в честь звукорежиссёра Эндрю Грау, с которым часто работал режиссёр Дэниэл Дж. Филлипс.
Фильм был полностью снят в Южной Австралии.
Обычно фильмы ужасов заставляют бояться ночных кошмаров, но режиссёр Дэниэл Дж. Филлипс хотел сделать такое кино, которое бы вселяло ужас при мысли о бодрствовании.
Пытаясь вылечить своего брата Блейка от инсомнии, при которой человек вообще не может спать, студентка-медик Карла устраивает его в секретную научную лабораторию. В ходе проведения там не вполне легальных экспериментов над пациентами она обнаруживает, что существует некая куда более зловещая причина его недуга.