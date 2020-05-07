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Изгоняющий дьявола: Инсомния Изгоняющий дьявола: Инсомния
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Изгоняющий дьявола: Инсомния, 2019

2019 / Австралия
5.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Проблемы бессоницы глубже, чем кажутся!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Пытаясь спасти брата от бессонницы, героиня фильма понимает, что причины его болезни выходят за рамки медицинских. 

Карла и Блейк не могут похвастаться счастливым детством, их родители давно скончались при странных обстоятельствах. Блейк заболевает редкой болезнью под названием фатальная семейная бессонница, которая не даёт ему уснуть. Его организм стремительно теряет ресурсы, но так как лекарства от этого недуга не существует, юноше грозит смерть. Карла учится на медика и не собирается так просто мириться с неизбежной участью брата. Она находит врача по имени Роберт, который давно занимается именно этой формой бессонницы, проводя эксперименты над больными в подвале университета. Роберт соглашается принять Блейка в стационар испытательной клиники, где парень делит палату с Крисом и Анжелой. 

В клинике Роберта Карла находит журнал, видеомагнитофон и несколько кассет, на которых запечатлены проведённые в ходе лечения именно этого вида бессонницы эксперименты над женой некоего Уильяма Доусона, Сарой. Вскоре выясняется, что опыты, проводимые над пациентами этой клиники, имеют скорее религиозный, нежели научный характер. 

Состояние обитателей лаборатории усугубляется с каждой бессонной ночью, а их поведение становится всё более жутким, что предвещает приближение самых опасных стадий заболевания и следующую за ними смерть. Теперь у Карлы остаётся всё меньше времени, чтобы помочь брату, но сначала ей нужно выяснить, с чем на самом деле идёт борьба. 

Форма бессонницы, на которой строится сюжет фильма, — реально существующая болезнь фатальная семейная бессонница. Это генетическое заболевание, эффективного лечения которого не существует. Человек, страдающий данной болезнью, получает её в наследство от одного из родителей и умирает в течение года с начала появления первых симптомов. 

При создании картин режиссёр-дебютант Дэниэл Дж. Филлипс вдохновлялся фильмами «Изгоняющий дьявола» (1973), «Сияние» (1980), «Ведьма из Блэр» (1999) и «The Russian Sleep Experiment» (2015).

«Инсомния. Генезис» стал дебютом в полнометражном кино для режиссёра, сценариста и продюсера Дэниэла Дж. Филлипса, оператора Майкла Тессари, актёра Адама Овадия и актрисы Амелии Дуглас, сыгравших в фильме Кристофера и Элис.

Виски, который пьют персонажи, — это вымышленный бренд Van Graue. Он назван в честь звукорежиссёра Эндрю Грау, с которым часто работал режиссёр Дэниэл Дж. Филлипс. 

Фильм был полностью снят в Южной Австралии. 

Обычно фильмы ужасов заставляют бояться ночных кошмаров, но режиссёр Дэниэл Дж. Филлипс хотел сделать такое кино, которое бы вселяло ужас при мысли о бодрствовании.

Пытаясь вылечить своего брата Блейка от инсомнии, при которой человек вообще не может спать, студентка-медик Карла устраивает его в секретную научную лабораторию. В ходе проведения там не вполне легальных экспериментов над пациентами она обнаруживает, что существует некая куда более зловещая причина его недуга.

5.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 26 ноября 2020
Премьера в мире 7 мая 2020
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Дэниэл Дж. Филлипс
Дэниэл Дж. Филлипс
В ролях
Сара Уэст
Сара Уэст
Эрик Томсон
Эрик Томсон
Бенсон Джек Энтони
Бенсон Джек Энтони
Амелия Дугласс
Амелия Дугласс
Фелиция Тассоне
Фелиция Тассоне
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Родители Карлы и Блейка погибли при странных, таинственных обстоятельствах. Кроме теплых воспоминаний о себе сыну оставили наследственное заболевание — фатальную семейную бессонницу. В больнице быстро потеряли надежду ему помочь и хотят выписать парня домой, ведь жить тому осталось считанные дни. Сестра не готова сдаваться и последние годы обрастала связями, изучая это заболевание в медицинском. Она соглашается на рискованное предложение бывшего коллеги отца и забирает Блейка на…
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artem.varlamov.1994 29 ноября 2020, 18:04
Фильм из серии, просто посмотреть. Не особо захватывающий, не особо страшный. Барадтный сюжет, с банальной концовкой. 3+
Эльвина Минниханова 2 декабря 2020, 16:02
Неплохой фильм 👍🏻
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