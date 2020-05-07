Изгоняющий дьявола: Инсомния, 2019

Пытаясь спасти брата от бессонницы, героиня фильма понимает, что причины его болезни выходят за рамки медицинских.

Карла и Блейк не могут похвастаться счастливым детством, их родители давно скончались при странных обстоятельствах. Блейк заболевает редкой болезнью под названием фатальная семейная бессонница, которая не даёт ему уснуть. Его организм стремительно теряет ресурсы, но так как лекарства от этого недуга не существует, юноше грозит смерть. Карла учится на медика и не собирается так просто мириться с неизбежной участью брата. Она находит врача по имени Роберт, который давно занимается именно этой формой бессонницы, проводя эксперименты над больными в подвале университета. Роберт соглашается принять Блейка в стационар испытательной клиники, где парень делит палату с Крисом и Анжелой.

В клинике Роберта Карла находит журнал, видеомагнитофон и несколько кассет, на которых запечатлены проведённые в ходе лечения именно этого вида бессонницы эксперименты над женой некоего Уильяма Доусона, Сарой. Вскоре выясняется, что опыты, проводимые над пациентами этой клиники, имеют скорее религиозный, нежели научный характер.

Состояние обитателей лаборатории усугубляется с каждой бессонной ночью, а их поведение становится всё более жутким, что предвещает приближение самых опасных стадий заболевания и следующую за ними смерть. Теперь у Карлы остаётся всё меньше времени, чтобы помочь брату, но сначала ей нужно выяснить, с чем на самом деле идёт борьба.