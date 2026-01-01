Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Отчаянные мстители
Венецианский кинофестиваль 2021
Best Soundtrack
Победитель
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Победитель
Best Stunt Coordinator
Победитель
Best Head of Electrical Department
Победитель
Best Italian Film
Победитель
Special Prize
Победитель
Best Actor
Победитель
Best Soundtrack
Победитель
Best New Young Actress
Победитель
Best Special Effects
Победитель
Graffetta d'Oro for Best Film
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Гульнули по-крупному: сколько Геша и Сеня отдали за своё пиршество с дичью в «Плакучей Иве»
По книгам Стивена Кинга снято более 400 картин: но только этот фильм вырвал «Оскар»— речь не про «Сияние»
Ни кадра зря: 5 научно-фантастических фильмов последних 10 лет, доведенных до совершенства
Миллениал или дитя Советского союза? Выберите 5 культовых мультов и узнайте свой реальный возраст (тест для тех, кто паспорту не верит)
Рязанов удачно украл «Иронию судьбы»: за 15 лет до появления Лукашина эта забытая всеми комедия получила 3 «Оскара»
Киноляп или тайное послание Рязанова? Повторяющаяся деталь в «Служебном романе» вызывает споры даже спустя 48 лет
Кто чаще всего снимался у Рязанова: миллионы ответят — Гафт, и будут неправы
«Самый бездарный, 100%»: у этой кошмарной сказки рейтинг 1,1 — Бурунов открещивается, а Воробьев, наоборот, гордится
Забудьте про Голливуд: 3 российских триллера заставят вцепиться в диван с первой минуты – у всех рейтинг не ниже 7.1
Простой тест для тех, кто хорошо отметил Рождество: выберите злодея «Бондианы» и узнайте ваш тип личности
«Один дома» стал культовым фильмом именно благодаря концовке: знали, что самую «рыдательную» сцену режиссер добавил в последний момент?
