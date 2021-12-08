Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Gorillaz: Song Machine. Live из Конга Gorillaz: Song Machine. Live из Конга
Киноафиша Фильмы Gorillaz: Song Machine. Live из Конга
Gorillaz: Song Machine Live from Kong

Gorillaz: Song Machine. Live из Конга, 2020

2020
8.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Новый фильм-концерт от Gorillaz — крупнейшей виртуальной группы на планете — выходит на экраны кинотеатров по всему миру. Фильм объединяет захватывающее живое выступление и визуальные эффекты от Джейми Хьюлетта и включает в себя как новейшие песни из проекта SONG MACHINE, так и классические хиты из предыдущих альбомов группы. Великолепная четвёрка (гитарист Нудл, басист Мёрдок Никкалс, барабанщик Рассел Хоббс и фронтмен 2D) в компании Дэймона Албарна и остальных реальных участников Gorillaz, а также группы избранных артистов впервые с 2018 года выступает вживую. Фильм-концерт состоит из двух частей: перед концертом — часовая шоу-программа и эксклюзивные съёмки из-за кулис. GORILLAZ в цифрах: 10 млн подписчиков в FaceBook 8,4 млн подписчиков на YouTube 3,2 млн подписчиков Instagram 1 млн подписчиков в Twitter

8.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.7
Продолжительность 2 часа 37 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 8 декабря 2021
Возраст 16+
Режиссер
Николас Джек Дэвис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Gorillaz: Song Machine. Live из Конга 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Приложение киноафиши