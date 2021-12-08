Gorillaz: Song Machine. Live из Конга, 2020

Новый фильм-концерт от Gorillaz — крупнейшей виртуальной группы на планете — выходит на экраны кинотеатров по всему миру. Фильм объединяет захватывающее живое выступление и визуальные эффекты от Джейми Хьюлетта и включает в себя как новейшие песни из проекта SONG MACHINE, так и классические хиты из предыдущих альбомов группы. Великолепная четвёрка (гитарист Нудл, басист Мёрдок Никкалс, барабанщик Рассел Хоббс и фронтмен 2D) в компании Дэймона Албарна и остальных реальных участников Gorillaz, а также группы избранных артистов впервые с 2018 года выступает вживую. Фильм-концерт состоит из двух частей: перед концертом — часовая шоу-программа и эксклюзивные съёмки из-за кулис. GORILLAZ в цифрах: 10 млн подписчиков в FaceBook 8,4 млн подписчиков на YouTube 3,2 млн подписчиков Instagram 1 млн подписчиков в Twitter