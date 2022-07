Gorillaz: Долой фальшивых идолов, 2019

Выпущенный в сотрудничестве с Gorillaz Productions, Eleven, Trafalgar Releasing и Warner Music Entertainment, фильм «GORILLAZ: Долой фальшивых идолов» — документальная хроника студийной и сценической жизни создателей Gorillaz Деймона Албарна и Джейми Хьюлетта, продюсеров The Twilite Tone of D /\ P, Реми Кабаки и Джеймса Форда. На экране появляются музыкальные звёзды всех возрастов и стилей: Винс Стейплс, Жан-Мишель Жарр, De La Soul, D.R.A.M., Pusha T, Певен Эвэретт, Литл Симз, Джейми Принсипл, Ясин Бей, Bootie Brown, Шейк Тидиан Сек, Грэм Коксон, Полин Блэк, Зебра Кац, Дэнни Браун, Бен Мендельсон, Келела, Дженни Бет, Hypnotic Brass, Джуниор Дэн, Шон Райдер, Мэвис Стэплс, Сидики Диабате и Ноэль Галлахер. Режиссер-дебютант Денхолм Хьюлетт три года следил за каждым шагом группы, фиксируя создание двух выдающихся альбомов — Humanz и The Now Now. Под пристальным вниманием режиссера оказалось и самое амбициозное на сегодняшний день мировое турне Gorillaz, прокатившееся по Европе, Северной и Южной Америке, Мексике и завершившееся фестивалем Demon Dayz в Великобритании и США. В результате Хьюлетт добился полного погружения во вселенную Gorillaz и их обширной семьи — получился фильм с уникальными кадрами, где виртуальный мир встречается с реальным. Великолепная четвёрка Gorillaz: Мёрдок Никкалс (бас), Нудл (гитара), Рассел Хоббс (ударные) и 2D (вокал) — создают удивительный хаос жизни и упиваются им.