Этому быть! - дублированный трейлер
Этому быть!. Дублированный трейлер

Этому быть!. Дублированный трейлер

Дата публикации: 19 апреля 2022
Этому быть! – Два абсолютно непохожих человека вынуждены вместе отправиться на юг Франции. Один счастлив не смотря ни на что, другой - вечно недоволен. В конце наполненного приключениями пути они поймут, что не так уж сильно отличаются друг от друга. Иногда стоит оглянуться вокруг и понять, что все познается в сравнении. И тогда жизнь заиграет новыми красками!
Olga Shershitskaya 13 мая 2022, 23:06
Оценка
Если откинуть глубокий анализ, то фильм чудесный!
13 мая 2022, 23:06
Ирина Рогова 9 января 2025, 03:49
Оценка
1й раз посмотрела, не прониклась. Случайно купила билет 2й раз по описанию. И тут по-другому посмотрела, услышала иное. Он философский не потому, что один из героев все время цитирует философов. Здесь свойственные когда-то в жизни любому человеку размышления о жизни и смерти.
И еще этот фильм заставляет задуматься тех, кто считает себя нормальными, но оказывается человеком с ограниченными возможностями. А инвалид - гораздо больше себе позволяет. Так у кого возможности ограниченные?
Особенно запомнилось финальное выступление инвалида о том, что такое жизнь.
Советую смотреть всем, лет с 16
9 января 2025, 03:49
7.3 Этому быть!
Этому быть! комедия, 2021, Франция
