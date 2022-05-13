Этому быть!
– Два абсолютно непохожих человека вынуждены вместе отправиться на юг Франции. Один счастлив не смотря ни на что, другой - вечно недоволен. В конце наполненного приключениями пути они поймут, что не так уж сильно отличаются друг от друга. Иногда стоит оглянуться вокруг и понять, что все познается в сравнении. И тогда жизнь заиграет новыми красками!
И еще этот фильм заставляет задуматься тех, кто считает себя нормальными, но оказывается человеком с ограниченными возможностями. А инвалид - гораздо больше себе позволяет. Так у кого возможности ограниченные?
Особенно запомнилось финальное выступление инвалида о том, что такое жизнь.
Советую смотреть всем, лет с 16
Авторизация по e-mail