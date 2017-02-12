Милосердие Грэйс, 2017

Военная медсестра Грэйс Коннер оставляет службу и возвращается на ферму своей бабушки, чтобы помочь сестре с хозяйством. Однажды в их доме появляется Левай Тройер — член строгой и консервативной общины амишей, располагающейся поблизости. Он просит о помощи: в его мать стрелял неизвестный. Спасти женщину не удается, но Грэйс берется за расследование этого дела и вместе с Леваем пытается вычислить убийцу. По мере того, как молодые люди продвигаются в этом деле, Левая все больше начинает тянуть к Грэйс, хотя его вера и правила общины категорически запрещают подобные связи. Леваю придется выбирать между чувствами и обязанностями перед семьей.