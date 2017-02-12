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Милосердие Грэйс
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An Uncommon Grace

Милосердие Грэйс, 2017

2017 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Военная медсестра Грэйс Коннер оставляет службу и возвращается на ферму своей бабушки, чтобы помочь сестре с хозяйством. Однажды в их доме появляется Левай Тройер — член строгой и консервативной общины амишей, располагающейся поблизости. Он просит о помощи: в его мать стрелял неизвестный. Спасти женщину не удается, но Грэйс берется за расследование этого дела и вместе с Леваем пытается вычислить убийцу. По мере того, как молодые люди продвигаются в этом деле, Левая все больше начинает тянуть к Грэйс, хотя его вера и правила общины категорически запрещают подобные связи. Леваю придется выбирать между чувствами и обязанностями перед семьей.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 12 февраля 2017
Возраст 16+
Режиссер
Дэвид Маккэй
В ролях
Джесс Макаллан
Джесс Макаллан
Шон Фэрис
Шон Фэрис
Келли МакГиллис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Милосердие Грэйс 2 постера
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