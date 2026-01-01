Меню
Киноафиша Фильмы После любви Награды и номинации фильма После любви

Награды и номинации фильма После любви 2020

Каннский кинофестиваль 2020 Каннский кинофестиваль 2020
Премия распространения Фондом Гана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший британский фильм
Номинант
 Лучшая режиссёрская работа
Номинант
 Лучшая режиссёрская работа
Номинант
 Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Номинант
