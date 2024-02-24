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Постер фильма Чонтвари
6.7
Киноафиша Фильмы Чонтвари
6.7

Чонтвари

, 1980
Csontvary
Венгрия / драма / 18+
Постер фильма Чонтвари
6.7

О фильме

Хусарик, известный художник-график, публиковавший свои рисунки во многих журналах, со знанием дела поставил фильм о выдающемся венгерском художнике-примитивисте Чонтвари, сделав акцент на выразительности внешних образов. Философский рассказ-размышление о времени и поисках смысла жизни среди смерти, войны, любви, природы, людей и творений их рук и ума отличается поразительной фантазией и экспрессивностью. Особенно интересен фильм будет для художников и любителей серьезного, нетрадиционного, экспериментального кино.

В ролях

Маргит Лонтай
Хеди Темесси
Истван Холл
The wacky
Ицко Финци
Z the actor
Андреа Драхота
Anna
Маргит Дайка
Mom
Аньес Банфалви
Lilla
Judit András
Samu Balázs
Ferenc József császár
Gáspár Ferdinándy
István Fillár
Gyula Gerencsér
Режиссер Золтан Хусарик
Сценарист István Császár, Питер Добаи, Золтан Хусарик
Композитор Miklós Kocsár
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Венгрия
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1980
Премьера в мире 2 октября 1980
Дата выхода
2 октября 1980 Венгрия
Производство Hunnia Filmstúdió
Другие названия
Csontváry, Csontvary - hans kunst og liv, Csontvary - Lebensbilder eines Malers, Czontvary, Чонтвари, 死海のほとり

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 24 февраля 2024

Отзывы о фильме

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