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Хусарик, известный художник-график, публиковавший свои рисунки во многих журналах, со знанием дела поставил фильм о выдающемся венгерском художнике-примитивисте Чонтвари, сделав акцент на выразительности внешних образов. Философский рассказ-размышление о времени и поисках смысла жизни среди смерти, войны, любви, природы, людей и творений их рук и ума отличается поразительной фантазией и экспрессивностью. Особенно интересен фильм будет для художников и любителей серьезного, нетрадиционного, экспериментального кино.
|2 октября 1980
|Венгрия