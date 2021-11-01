«Естественный свет»: Рецензия Киноафиши

В рамках кинофестиваля «Послание к человеку 2021» прошла премьера фильма «Естественный свет» о венгерском отряде фашистов, который занят поиском советских партизан. Киноафиша пытается разобраться, чем выделяется эта картина на фоне привычных фильмов о Второй мировой войне.

Вторая мировая война. СССР. Брянская область. Специальный фашистский отряд, состоящий из венгров, занимается поиском местных партизан. Встретив на своей дороге бедную деревню, солдаты захватывают ее и разыскивают лояльных местных, чтобы собрать информацию. После разведки и небольшой передышки фашисты продолжают путь, но попадают в засаду. Большие потери и смерть командира вынуждают их вернуться обратно. За всеми событиями мы наблюдаем со стороны капрала Шеметки, который пытается понять свое место в этой кровопролитной войне.

«Естественный свет» — нетипичный для России фильм о событиях Второй мировой, и это не связано с тем, что в самом центре сюжета оказывается враг. В первую очередь это очень неторопливое, молчаливое кино, больше напоминающее документальную реконструкцию, чем художественный фильм. Здесь нет масштабных сражений, очень мало диалогов, происходящее лишено судьбоносности и громких подвигов, а сюжет похож на условность. Такая ретроспектива трех дней из жизни, в которых было всякое, и одновременно с тем не было ничего важного. Единственное, что остается неизменным, – это жестокость фашистов, правда, и здесь есть свои «но».

Ключевым для истории становится молчаливый главный герой Шеметка. Он выглядит самым обычным человеком, вынужденно оказавшимся на войне. Дома ждут жена и дети, а его моральный компас еще не успел сбиться. Да, на нем надет бушлат врага, и он не готов рисковать собой ради совсем незнакомых людей. С другой стороны, Шеметка может подать лишний стакан воды матери с маленьким ребенком, закрыть глаза на незначительные проступки и отвернуться в самый важный момент, спасая неизвестную жизнь от страшной участи. Не чужды герою и банальные страхи. Возглавляя колонну солдат, пересекающую густой лес ночью, он с опаской идет вперед и тормозит остальных ради мнимой безопасности.

Естественный свет

Весь фильм мы наблюдаем за чувствами и эмоциями, которые Шеметка вынужден держать в себе. Он выглядит очень одиноко, как будто ему просто не находится места среди своих. Это ощущение неприкаянности передается и зрителю, который как случайный наблюдатель заглянул не в ту комнату и вынужден столкнуться с реальностью прошлого. И вот перед ним три абсолютно случайных дня, почему-то попавшие в поле нашего зрения. Без завывающего патриотизма и оглушающего пафоса. Абсолютно другая война, способная быть отстраненной, холодной и противной всем ее участникам.

Но в этой неспешности и невзрачности постепенно проступает знакомое нам лицо фашистов. Бессмысленные зверства все равно попадают в кадр и вновь напоминают, что перед нами непримиримый враг, который пришел убивать и покорять. Капрал Шеметка вынужден столкнуться и с этой неизбежностью войны, ее ужасающим лицом, правда, как наблюдатель. Но именно здесь нам удается увидеть его самые яркие эмоции и окончательно завершить свой портрет. Хотя дальше встают уже моральные вопросы. А можно ли оправдать героя, ведь он все равно находится на стороне непримиримого врага? И как жить дальше с чувством вины?

«Естественный свет» не надрывная военная драма, а наблюдение за несколькими днями простого капрала. Тут нет конфликта и масштаба, без которых в происходящем начинают появляться документальные оттенки. Фильм выглядит несколько старомодным и очень тягучим, как и сама жизнь. Обыденность легко сменяется невыносимостью и вновь возвращается к понятным человеческим эмоциям, способным родиться в голове даже злейшего врага. Эта картина похожа на слепок прошлого. Такой случайный след от ботинка солдата, оставленного где-то в грязи глубокой русской глуши. Он легко мог оказаться незамеченным, но даже такая рядовая деталь способна обрасти прошлым.

Естественный свет

Картина понравится поклонникам военных фильмов, которые устали от масштабных сюжетов и хотят увидеть войну совсем под другим углом.