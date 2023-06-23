В недалеком будущем узаконено клонирование. Таким образом смертельно больные и будущие самоубийцы могут заменить сами себя после ухода из этого мира, позволяя близким не переживать боль утраты. Воспользоваться этой услугой соглашается больная Сара, которой доктора отводят лишь пару месяцев. Она начинает передавать клону собственные знания, чтобы мама и парень не заметили подмены. Внезапно двойник оказывается лучше оригинала и быстро завоевывает любовь окружающих, задвигая Сару на второй…
Сам фильм начался с довольно интригующей сцены, что задало дальнейший вектор моего интереса к сюжету)) Фильм классный, посмотрите обязательно!
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