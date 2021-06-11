Ночь принадлежит нам, 2021

Почему стоит посмотреть фильм «Ночь принадлежит нам»
«Ночь принадлежит нам» — один из главных французских фильмов зимы 2021 года, который порадует всех поклонников романтических историй.
Блистательная актерская игра двух исполнителей, между которыми возникла подлинная химия. Отсутствие опыта не помешало восходящим звездам воплотить на экране сложные образы, а также убедительно сыграть в откровенных сценах.
Отличный вариант для тех, кто любит авторское и независимое кино.
Режиссерский дебют француза Жюльена Ильмуана, также написавшего оригинальный сценарий.
Первое появление Лауры Мюллер на экране, тогда как ее партнер Шемчи Лот прежде снимался в фильмах «Впусти солнце», «Полетта», «Мы встретимся снова» и других.
Для оператора Йоанна де Монграна это тоже первая работа в полнометражном кино.
Съемки завершились в 2019 году, но из-за пандемии COVID-19 премьера состоялась лишь в 2021 году.
Остепенившийся ловелас накануне свадьбы встречает таинственную незнакомку. Она предлагает провести ночь в ее доме: любовь без обязательств — дух безграничной свободы. Соблазн велик, но кто эта девушка? Какую опасность она представляет?