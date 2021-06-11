Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ночь принадлежит нам Ночь принадлежит нам
Киноафиша Фильмы Ночь принадлежит нам
La nuit aux amants

Ночь принадлежит нам, 2021

2021 / Франция
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
Французская мелодрама об измене накануне свадьбы
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 6
Не пойду 3
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Почему стоит посмотреть фильм «Ночь принадлежит нам»

«Ночь принадлежит нам» — один из главных французских фильмов зимы 2021 года, который порадует всех поклонников романтических историй.

Блистательная актерская игра двух исполнителей, между которыми возникла подлинная химия. Отсутствие опыта не помешало восходящим звездам воплотить на экране сложные образы, а также убедительно сыграть в откровенных сценах.

Отличный вариант для тех, кто любит авторское и независимое кино.

Режиссерский дебют француза Жюльена Ильмуана, также написавшего оригинальный сценарий.

Первое появление Лауры Мюллер на экране, тогда как ее партнер Шемчи Лот прежде снимался в фильмах «Впусти солнце», «Полетта», «Мы встретимся снова» и других.

Для оператора Йоанна де Монграна это тоже первая работа в полнометражном кино.

Съемки завершились в 2019 году, но из-за пандемии COVID-19 премьера состоялась лишь в 2021 году.

Остепенившийся ловелас накануне свадьбы встречает таинственную незнакомку. Она предлагает провести ночь в ее доме: любовь без обязательств — дух безграничной свободы. Соблазн велик, но кто эта девушка? Какую опасность она представляет?

6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 16 декабря 2021
Премьера онлайн 9 декабря 2021
Премьера в мире 11 июня 2021
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Жюльен Ильмуан
Жюльен Ильмуан
В ролях
Лаура Мюллер
Лаура Мюллер
Шемчи Лот
Шемчи Лот
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ночь принадлежит нам 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Ночь принадлежит нам смотреть онлайн

Ночь принадлежит нам
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Дебюты всегда интригуют. В потоке студийных блокбастеров и авторского кино от признанных режиссеров им, увы, почти не оставляют шансов на широкую огласку. А зря, ведь для дебютантов практически не существует рамок: разговор о фирменном стиле еще даже не идет, никаких ожиданий ни у кого нет, и первый фильм – это всегда в некотором смысле эксперимент. Удачный или нет, может показать только время: возможно, перед тобой творение будущего любимца Канн, например, а может, имя режиссера…
Читать
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Приложение киноафиши