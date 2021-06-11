Ночь принадлежит нам, 2021

Почему стоит посмотреть фильм «Ночь принадлежит нам»

«Ночь принадлежит нам» — один из главных французских фильмов зимы 2021 года, который порадует всех поклонников романтических историй.

Блистательная актерская игра двух исполнителей, между которыми возникла подлинная химия. Отсутствие опыта не помешало восходящим звездам воплотить на экране сложные образы, а также убедительно сыграть в откровенных сценах.

Отличный вариант для тех, кто любит авторское и независимое кино.